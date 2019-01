Reddito di cittadinanza a 1,4 milioni di famiglie

Sarannno 1.437.000 le famiglie che beneficeranno del reddito di cittadinanza per una spesa di 8,5 miliardi di euro. I numeri sono contenuti nell'ultima bozza del decreto. Hanno diritto al reddito anche 387mila single, il 27% del totale, e stranieri in Italia da almeno 10 anni. Lungo lo stivale sarà così distribuito: 47% al Nord e il restante 53% al Sud. Prima tra le regioni la Campania, seguita da Sicilia e Lazio. Il reddito di cittadinanza, che partirà dal primo aprile, dura 18 mesi e potrà essere rinnovato per ulteriori 18 mesi.