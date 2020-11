Recovery Fund, Patuanelli: Errore più grande è spacchettare risorse in Ministeri

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "L'errore più grande che possiamo fare è quello di prendere il pacchetto del Recovery e dire: 'Diamo un 18% per quel Ministero, un 16% per un altro' ecc. Non c'è una spartizione tra Ministeri delle risorse che possa funzionare. Ci deve essere la consapevolezza che questa è l'occasione che abbiamo per investire risorse in quei settori dove era più difficile riuscire a ottenerle in passato". E' quanto ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervenendo a un evento online di Confindustria Digitale e la Luiss Business School.

