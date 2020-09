Recovery Fund, Michel: No soldi magici, usare bene ogni euro

di fct

Milano, 8 set. (LaPresse) - Il Recovery Plan "non è solo un pacchetto di stimolo. E' molto più che debito, è una strategia di trasformazione che ci guiderà verso l'Europa del futuro". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al Brussels Economic Forum, aggiungendo che: "Non ci sono soldi magici, ogni euro deve essere utilizzato in modo ragionato ed efficace".

