Recovery Fund, Michel conferma budget 750 mld

di fct

Milano, 10 lug. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel - presentando un nuovo pacchetto di proposte sul piano europeo di rilancio post Coronavirus - conferma di mantenere la dimensione del Recovery Fund a 750 miliardi di euro. In conferenza stampa, la prima in presenza fisica dopo il lockdown, Michel propone inoltre di "mantenere il bilanciamento" tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto, pari quindi rispettivamente a 250 miliardi e 500 miliardi. "E' necessario sostenere gli sforzi sostenuti per amplificare la convergenza sul piano europeo", spiega Michel. Si tratta di "uno strumento eccezionale per una situazione eccezionale", ricorda il presidente Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata