Recovery Fund, Macron: Prossime ore decisive, troveremo compromesso

di fct

Milano, 17 lug. (LaPresse) - "Siamo nel mezzo di una crisi inedita, sul piano sanitario ma anche economico e sociale, che richiede più solidarietà e ambizione". Lo ha detto il premier francese Emmanuel Macron al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "La Francia e la Germania hanno raggiunto un accordo lo scorso 18 maggio. E' servito come base alla Commissione per proporre un piano di rilancio", ricorda Macron. "Le prossime ore sono assolutamente decisive per soddisfare queste ambizioni. Troveremo un compromesso perché questo piano di rilancio, insieme al budget europeo per i prossimi anni, permetteranno di costruire il rilancio economico, sociale, ambientale dell'Unione europea, di costruire una nuova sovranità teconologica, industriale, ecologica e una solidarietà che guarda alle popolazioni più toccate" dalla pandemia e "più fragili", sottolinea il premier francese. "E' il nostro progetto europeo a essere messo in gioco. Sono fiducioso, ma prudente. Condivido il massimo delle ambizioni. E faremo tutto il possibile, a fianco della cancelliera Merkel e del presidente Charles Michel, perché un accordo sia trovato", conclude Macron.

