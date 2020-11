Recovery Fund, Lagarde (Bce): Bene accordo Ue, avanti prossimi passi

di fct

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "Ieri è stato un bel giorno per l'Europa. E' un bene vedere che la maggior parte dei pezzi del puzzle del Budget Ue iniziano ad andare a posto". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo al Forum on Central Banking 2020 organizzato dalla Bce, a proposito dell'accordo raggiunto ieri tra Parlamento e Consiglio europeo sul Bliancio pluriennale dell'Ue. "Dobbiamo assicurarci che anche gli altri pezzi - ha continuato -, in particolare la legislazione sulla Recovery and Resilience Facility, seguano l'esempio e che tutti approvino l'accordo approvato con successo da Parlamento e Consiglio Ue".

