Recovery Fund: Italia per prima volta diventa ricettore netto

di fct

Milano, 10 set. (LaPresse) - "Con il Recovery Fund e le dotazioni canoniche che Unione europea utilizza nei confronti degli Stati membri per i vari assi di intervento, l'Italia per la prima volta da contributore netto diventerà ricettore netto". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione alla Commissione Trasporti alla Camera.

