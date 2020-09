Recovery Fund, Gualtieri: Risorse per finanziare investimenti e riforme

di fct

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Il supporto europeo serve per finanziare pacchetti di investimenti e riforme. Non può consistere in un'ondata di spesa corrente o di tagli d'imposta che non siano sostenibili nel tempo". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul Recovery Fund. "Deve invece determinare quel pacchetto di maggiori investimenti pubblici: rilancio dell'istruzione, innovazione, ricerca, infrastrutture, sostengo investimenti privati, riforme, che da tempo sono necessari per modernizzare e rendere più competitivo ed equo il nostro Paese", ha aggiunto Gualtieri.

