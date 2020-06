Recovery Fund, Gentiloni: Probabile accordo a luglio, non domani

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Un accordo sul Recovery Fund "è assolutamente necessario. Probabilmente ci arriveremo a luglio e non domani". E' quanto ha affermato in un'intervista a France 2 il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni.

