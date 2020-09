Recovery Fund, Gentiloni: Obiettivo ripagare debito con risorse Ue

di fct

Milano, 8 set. (LaPresse) - Come gli Stati membri ripagheranno il debito comune emesso per generare risorse in risposta al coronavirus "è una questione molto importante". Così il Commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni al Brussels Economic Forum. "Chiederemo ancora agli Stati membri - attraverso il Pil - di ripagare questo debito? O saremo capaci di ripagarlo attraverso nuove risorse, anche la tassazione digitale e sul green? Penso che il primo scenario sia un fallimento per l'Unione europea, mentre il secondo un successo e lavoriamo intensamente per raggiungere questo successo", ha continuato Gentiloni.

