Recovery Fund, Dombrovskis: Deve partire il prima possibile

di fct

Milano, 8 set. (LaPresse) - "E' questo l'obiettivo" del Recovery Fund: "essere una nave che ci tiene a galla in mare mosso e ci porta fuori dalle tempesta". E' quanto ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al Brussels Economic Forum. "Questa crisi - ha aggiunto - colpisce aziende e lavoratori in modo molto diverso. Stiamo di sostenerli al meglio e ridurre il più possibile le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali. La ripresa economica dell'Europa dovrebbe essere equa, uniforme e inclusiva". Per Dombrovskis "dobbiamo assicurarci che" il Recovery Fund sia "applicato in modo appropriato" e che "possa essere avviato il prima possibile".

