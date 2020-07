Recovery Fund, a Bruxelles scontro aperto tra Conte e Rutte

Per il presidente del Consiglio la proposta olandese "è impraticabile". Secca la risposta: "Non la beviamo"

Scintille tra Italia e Olanda nella prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles che vedono al centro della trattativa gli aiuti post-Coronavirus e sul Bilancio 2021-2027. Botta e risposta tra Conte e il premier olandese Rutte la cui proposta, secondo il nostro presidente del Consiglio, "è incompatibile con i trattati e impraticabile sul piano politico". Secca la replica dall'Aja : "Impraticabilità? Non la beviamo.

Posizioni, quelle di Conte e Rutte che sono espressioni di due opposte visioni. Da una parte c’è chi spinge per varare subito il pacchetto preparato dalla Commissione: in testa oltre all’Italia ci sono Spagna, Francia. Sul fronte opposto, invece, ci sono i Paesi ‘frugali’, che si mettono di traverso per avere delle modifiche.

In mezzo c’è la Germania: la cancelliera Angela Merkel certamente appoggia il piano della Commissione, ma è aperta a modifiche. "Devo dire che le differenze sono molto, molto grandi quindi non posso prevedere ancora se raggiungeremo un risultato", ha detto all'arrivo al vertice europeo la cancelliera tedesca che ha poi aggiunto: "Sarebbe auspicabile, ma dobbiamo affrontare la realtà. Serve davvero molta buona volontà per trovare compromessi da parte di tutti, se vogliamo ottenere qualcosa di buono per l'Europa".

In pressing sui leader europei la presidente della Commissione: "Tutti i pezzi necessari sono sul tavolo, e la soluzione è possibile", dichiara Ursula von der Leyen. Ma, secondo quanto riferiscono varie fonti diplomatiche da Bruxelles, la Danimarca avrebbe fatto pressioni per limitare le risorse e mantenere, magari rafforzandoli, i cosiddetti ‘rebates’. Questi rimborsi, che alcuni Paesi ottengono dopo aver versato le loro quote, sono un cavallo di battaglia dei Frugali: pagando una quota minore potrebbero essere più accondiscendenti. La Francia, invece, avrebbe chiesto di mettere fine alla pratica dei rimborsi.

Altro nodo della discussione tocca la governance del Recovery Fund, meccanismo di distribuzione fondi: i rigoristi vorrebbero che questo abbia una supervisione dello stesso Consiglio Ue, con potere di veto, mentre la proposta originaria lascia la gestione quasi totalmente nelle mani della Commissione.

Dallo staff di Palazzo Chigi in trasferta, la situazione viene definita "complessa", ma il clima resterebbe comunque "costruttivo". Insomma, i leader Ue si rendono conto delle conseguenze devastanti che l’economia vivrà nei prossimi mesi. Il problema sta nel trovare una ricetta comune, accettabile per tutti, per uscirne con il minor numero di danni possibile.

