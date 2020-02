Rc auto, Ania: Norma ingiusta per assicurati

di lal

Milano, 14 feb. (LaPresse) - "L'Ania ribadisce che la nuova disposizione sulla Rc Auto scardina definitivamente il sistema bonus/malus e, non attivando alcun intervento sugli oneri complessivi, opera solo una ridistribuzione dei costi degli incidenti con una diminuzione dei prezzi a favore delle famiglie che dispongono di più veicoli, a scapito di quelle che ne possiedono solo uno". Lo afferma in una nota l'Ania, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, commentando la norma sulla Rc Auto contenuta nel decreto fiscale 2020, che estende la disciplina sulla classe di merito più favorevole (Bonus) dei componenti della famiglia anche nel caso di 'rinnovo' della polizza Rc auto per veicoli già di proprietà e a qualunque categoria essi appartengano.

