R.cittadinanza, Tridico: Da Gurria apprezzamento, non è troppo alto

di abf/npf

Roma, 2 apr. (LaPresse) - "Ieri ho sentito il discorso di Gurria, ho sentito mostrare apprezzamento per il reddito di cittadinanza, una misura che mancava in Italia. Non è vero che è troppo alto, sono troppo bassi i salari in Italia e lo dice anche l'Ocse". Così il presidente Inps Pasquale Tridico, a margine di un convegno a Palazzo Wedekind. "La domanda del reddito si può fare sempre, a maggio ad agosto, anche nel 2021, è una misura strutturale e durerà per sempre", ha aggiunto.

