R.cittadinanza, Consulta Caf: Superate 300mila domande dal 6 marzo

di abf

Roma, 12 mar. (LaPresse) - A quasi una settimana dall'apertura della raccolta di domande per il Reddito di Cittadinanza i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) dichiarano che sono 300.500 i cittadini che nel nostro paese hanno già sottoscritto la richiesta (circa 140.000) o fissato l'appuntamento per utilizzare le competenze degli operatori agli sportelli". E' quanto riferisce la Consulta dei Caf.

"È questa la caratteristica dei CAF: una assistenza preliminare che agevola sia il cittadino, potenzialmente interessato alla misura, che, in questo caso, l'INPS, soggetto che avrà l'onere di vagliare tutte le domande che via via confluiranno nel proprio sistema di raccolta - affermano Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, Coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF – Nell'effettuare questo lavoro siamo anche molto attenti a cercare di classificare le varie casistiche che man mano arrivano ai nostri uffici. Come sempre i riscontri concreti correggono eventuali difficoltà e migliorano la definizione della misura governativa".

