Quota 100, Tridico: Sorpreso da dati Rgs su 63 miliardi di costi

di abf

Roma, 12 set. (LaPresse) - "Sinceramente sono abbastanza sorpreso di questi 63 miliardi, probabilmente si intende qualcos'altro". Così il presidente Inps Pasquale Tridico, a margine di un convegno a Palazzo Wedekind, commentando lo studio della Ragioneria generale dello Stato su Quota 100. "Si intende che qualcuno che va in pensione oggi, con Quota 100, continuerà a prendere una pensione nel futuro, ma chi va in pensione oggi sarebbe uscito a 67 anni. Quella somma è già prevista, i 63 miliardi vanno interpretati in un certo modo, credo sia sovrastimato come dato", ha aggiunto.

Tridico ha spiegato che l'Inps ha "avviato un'interlocuzione con la Rgs, ci saranno dei dati ufficiali".

