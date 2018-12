Qualcomm, tribunale cinese blocca vendita di alcuni iPhone

di sgl

Washington (Usa), 10 dic. (LaPresse/AFP) - Un tribunale cinese ha vietato la vendita di alcuni modelli di iPhone nel paese, accogliendo la richiesta di Qualcomm nell'ambito di una controversia legale con Apple. L'azienda statunitense che produce chip lo ha comunicato in una nota. La corte ha accolto due ingiunzioni preliminari di Qualcomm e ordinato di interrompere immediatamente le vendite di iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Si tratta dell'ultimo capitolo di una lunga guerra legale sui brevetti e le royalties tra i due giganti della tecnologia californiana. "Diamo un grande valore ai rapporti con i nostri clienti, raramente ricorriamo ai tribunali, ma abbiamo anche la convinzione costante della necessità di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale", ha affermato Don Rosenberg, vicepresidente esecutivo e consigliere generale di Qualcomm. "Apple continua a beneficiare della nostra proprietà intellettuale rifiutandosi di compensarci. Queste disposizioni giudiziarie sono un'ulteriore conferma della forza del vasto portafoglio di brevetti di Qualcomm".

