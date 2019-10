Profumo: Sradicare narrazione conflittuale e catastrofista

di ntl/abf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Il percorso verso un sviluppo sostenibile ci coinvolge tutti. Governi, imprese, università, Terzo settore, singoli cittadini, tutti sono chiamati, nei rispettivi campi e con l'operatività che gli appartiene, a fare la propria parte. Immaginando inediti partenariati pubblico-privato, capaci di coniugare ambiente e sociale, che siano capaci di sradicare una narrazione eccessivamente conflittuale e catastrofista, che spesso va per la maggiore. Perché in questa sfida non ci saranno vincitori e vinti". Così il presidente Acri Francesco Profumo intervenendo alla 95sima giornata mondiale del Risparmio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata