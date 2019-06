Procedura d'infrazione, Dombrovskis: "Flat tax può fare danni". Di Maio: "Manovre correttive? Non ci devono essere"

"L'Italia deve cambiare atteggiamento e politiche non solo per rispettare le regole europee, ma per il bene della sua economia". Non usa mezzi termini il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dopo la relazione che giustifica l'apertura di una procedura d'infrazione per debito nei confronti del nostro Paese.

"L'approccio in politica economica del governo italiano non ha funzionato, anzi, sta danneggiando l'economia del Paese. Il governo ha cercato di usare spesa in deficit per rilanciare l'economia. E invece vediamo crescere il disavanzo e il debito e assistiamo ad un rallentamento dell'economia. L'Italia è l'ultima della zona euro con un Pil che cresce appena dello 0,1%. Se aumenti il deficit quando non hai lo spazio di bilancio per farlo, vengono danneggiati gli investimenti e scende la fiducia, con il risultato di indebolire l'economia".

Per per sperare di evitare la procedura il governo "deve cambiare traiettoria di bilancio. Serve una correzione sostanziale del deficit 2019 e sul 2020". Sulla riforma fiscale di Salvini "uno non può esaminare una misura fuori dal contesto generale, se non viene compensata all'interno di un riequilibrio del sistema fiscale la Flat tax potrebbe costare molto e in tal caso avrebbe un alto impatto peggiorativo sul bilancio con ulteriori conseguenze negative sulla fiducia, sulla tenuta dei conti e sulla crescita".

Per quanto riguarda le misure di protezione sociale, Quota 100 e reddito di cittadinanza, il premier Giuseppe Conte però rassicura: "È da escludere qualsiasi taglio. Le misure rimangono intatte, verranno attuate integralmente". E spiega. "Noi ragionevolmente stiamo lavorando perché si prefigurano dei risparmi di spesa, che è un concetto completamente diverso, significa che in finanziaria abbiamo accantonato somme che risultano un po' sovradimensionate, ma se se si prefigurano risparmi di spesa è completamente diverso dal dire che si va a tagliare la misura",

Sulla stessa linea anche il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che però esclude il ricorso a una manovra correttiva: "Per me non ce ne devono essere. Inizia una trattativa per fermare la procedura di infrazione. Sia chiaro che per me questa trattativa non la devono fare i burocrati, deve passare anche per il parlamento con atti di indirizzo politico, per mettere i paletti politici che servono per tutelare i cittadini. Si troverà il modo. Magari non si deve coinvolgere tutta l'aula, ma ad esempio in commissione finanze, ci devono essere degli atti di indirizzo da parte delle forze politiche. I funzionari di Stato si devono attenere agli indirizzi politici: noi non possiamo permettere che siano tolti diritti ai cittadini e alle imprese. Nella trattativa nei prossimi giorni spiegheremo che siamo forti delle nostre ragioni",.

Matteo Salvini ribadisce il suo no all'aumento delle tasse: "Le regole e i tagli e l'austerità imposte dall'Europa negli ultimi 10 anni hanno prodotto il risultato che è aumentato il debito e la disoccupazione in Italia. Noi vogliamo fare il contrario: invece che tagliare, vogliamo rimettere soldi nella economia italiana e nelle tasche degli italiani, abbassare le tasse su imprenditori e famiglie. La commissione Ue ci imporrebbe nuove tasse, ma è come dare a un malato degli schiaffi e non le vitamine. Noi in Europa non chiediamo i soldi degli altri, ma vogliamo usare per gli italiani i soldi pagati dagli italiani. Io come governo non aumenterò di nessun centesimo nessuna tassa, l'obiettivo è quota 41 sulle pensioni".

