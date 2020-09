Prima Assicurazioni sigla un accordo strategico con iptiQ del gruppo Swiss Re

La tech company specializzata in polizze auto, moto e furgoni Prima Assicurazioni sigla un importante accordo strategico con iptiQ, piattaforma digitale e provider di assicurazioni white-label del gruppo Swiss Re. Lo riferisce in una nota, spiegando che per effetto dell’accordo Prima Assicurazioni arricchisce la propria piattaforma con i prodotti iptiQ, permettendo al nuovo partner estero di sviluppare ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano con una società in continua e rapida crescita sia sul canale diretto, sia con la sua rete di agenti e broker. Da parte sua Prima Assicurazioni si garantisce un nuovo alleato internazionale innovativo e solido differenziando la propria offerta e rafforzando il posizionamento distintivo conquistato in pochi anni sul mercato assicurativo con l’efficace approccio ‘data driven’. iptiQ è una piattaforma digitale e un fornitore di assicurazioni white-label B2B2C di proprietà del gruppo Swiss Re che sta trasformando l'esperienza di acquisto delle polizze assicurative attraverso una tecnologia digitale avanzata per renderla più innovativa e accessibile. Attiva in 10 paesi distribuiti su 3 continenti, iptiQ offre soluzioni assicurative digitali su misura.

Prima Assicurazioni, che opera come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni, è operativa dal 2015 ed è la tech company a più rapida crescita sul mercato italiano, con oltre 800 mila clienti attivi alla fine di luglio 2020, raddoppiati rispetto ai circa 400 mila clienti di un anno prima, prosegue la nota. Per gli importanti risultati ottenuti, Prima Assicurazioni è stata recentemente inserita dalla società di consulenza Deloitte all’ottavo posto - unica italiana nella top 10 - nella prestigiosa classifica Technology Fast 500 Emea 2019, che registra le 500 società con il più alto tasso di crescita dei ricavi negli ultimi 4 anni in 22 Paesi.

"Siamo entusiasti di avviare questa partnership strategica con Prima Assicurazioni e lanciare di conseguenza i nostri prodotti P&C sul mercato italiano", commenta Sascha Türck, head business development and distribution iptiQ Emea P&C. "Prima Assicurazioni e iptiQ - continua Türck - condividono un Dna e una visione molto simili sulla crescente importanza della tecnologia e del digitale nel settore assicurativo. Siamo convinti che questo ci darà la possibilità di esplorare ulteriori opportunità insieme”.

“Lavorando fianco a fianco con i colleghi iptiQ negli ultimi mesi abbiamo avuto conferma di quanto le due società condividano una mentalità innovativa e un approccio tech oltre a talento, passione ed energia”, spiega Massimo Bambini, chief underwriting officer di Prima Assicurazioni, che ha seguito il progetto per la tech company milanese. “L’accordo - aggiunge Bambini - ha tutti i presupposti per avere successo nel lungo periodo e creare valore per tutti gli stakeholder. Siamo certi che la collaborazione potrà aprire nel tempo interessanti opportunità, coerentemente con la nostra strategia di sviluppo”.

