Poste, utile 9 mesi +2,6% a 1,08 mld, ricavi +1,7% a 8,08 mld

di lal

Milano, 6 nov. (LaPresse) - Poste Italiane ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con un utile netto per 1,083 miliardi di euro, in aumento del 2,6% da 1,056 miliardi dello stesso periodo di un anno prima. Lo si legge in una nota. Nel terzo trimestre l'utile flette dello 0,4% a 320 milioni. I ricavi di Poste sono stati pari a 8,089 miliardi nei primi nove mesi, in rialzo dell'1,7% su anno, mentre nel solo terzo trimestre l'aumento è dell'1,8% a 2,586 miliardi.

(Segue)

