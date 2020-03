Poste, nel 2019 utile sale a 1,3 mld, ricavi +1,6% a oltre 11 mld

di fct

Milano, 6 mar. (LaPresse) - Poste Italiane chiude il 2019 con un utile netto che raddoppia rispetto al 2016 a 1,3 miliardi. Lo riferisce una nota del gruppo, spiegando che i ricavi ammontano a 11,038 miliardi, in crescita dell'1,6% rispetto al 2018. I ricavi normalizzati - pari a 10,659 miliardi - sono in aumento del 3,2% rispetto all'esercizio precedente. L'Ebit si attesta a 1,774 miliardi, in crescita del 18,4% su base annua e al di sopra dell'obiettivo di 1,6 miliardi previsto nella guidance. Il dividendo per azione è pari a 0,463 euro, in crescita del 5% rispetto all'esercizio 2018 e in linea con l'impegno di crescita progressiva del dividendo prevista nel piano strategico Deliver 2022. Gli obiettivi per il 2020 sono aggiornati in funzione della continua crescita della redditività sottostante, tenendo conto della visibilità, ad oggi, sugli sviluppi della situazione del Covid-19: ricavi a 11,1 miliardi, risultato operativo a 1,8 miliardi e utile netto a 1,3 miliardi.

