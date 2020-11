Poste Italiane: Accordo preliminare per l'acquisto di Nexive

di lrs

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Poste Italiane comunica che - a seguito delle deliberazioni assunte dal proprio Consiglio di amministrazione – nella tarda serata di ieri è stato sottoscritto un accordo preliminare con la società olandese PostNL European Mail Holdings B.V. e la società tedesca Mutares Holding – 32 GmbH per l'acquisto da parte di Poste Italiane dell'intero capitale sociale di Nexive Group". Lo riporta una nota di Poste. Nexive - si legge ancora - è un operatore postale attivo in Italia con una quota di mercato di circa il 12% nella corrispondenza, pari a circa 350 milioni di volumi annui (di cui circa il 5% posta c.d. descritta), e una quota di mercato dell'1% circa nei pacchi, pari a circa 8 milioni di pezzi consegnati nel 2019. L'anno scorso, Nexive ha registrato un fatturato proforma di circa €200 milioni e occupa 1.300 dipendenti e oltre 5.000 addetti delle società partner esterne. "L'acquisizione permetterebbe a Poste Italiane di sfruttare potenziali economie di scala derivanti dal consolidamento delle attività di Nexive, migliorando il livello di servizio per i clienti di entrambe le aziende", sottolinea la nota.

