Pop Bari, Ue: In contatto con Italia, pronti a discutere condizioni

di fct/lal

Milano, 16 dic. (LaPresse) - "Abbiamo preso nota dell'adozione del decreto, siamo in contatto con l'Italia e siamo pronti a discutere la disponibilità e le condizioni degli strumenti secondo le norme europee". Così la portavoce della Commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda sul decreto per il salvataggio della Banca Popolare di Bari in conferenza stampa a Bruxelles.

