Pop Bari, dai soci via libera a trasformazione in Spa e aumento capitale

di fct

Milano, 29 giu. (LaPresse) - I soci di Banca Popolare di Bari in amministrazione straordinaria hanno approvato - nel corso dell'assemblea straordinaria - la trasformazione in società per azioni e l'aumento di capitale. E' quanto si legge in una nota diffusa al termine dell'assise.

