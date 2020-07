Pmi composito eurozona di luglio a 54.8: il più alto da giugno 2018

di scp

Torino, 24 lug. (LaPresse) - L'indice Pmi composito della produzione nell'eurozona rilevato da Ihs Markit a luglio sale a 54.8, rispetto a 48.5 di giugno. È il valore più alto da 25 mesi, da giugno 2018. È la prima volta da febbraio che si registra una lettura superiore alla soglia di non cambiamento di 50.0. Il Pmi delle attività terziarie balza a 55.1 (48.3 a giugno), il più alto in 25 mesi; il Pmi della produzione manifatturiera sale a 54.0 (48.9 a giugno), il più alto in 23 mesi; il Pmi del manifatturiero è a 51.1 (47.4 a giugno), il più alto in 19 mesi.

