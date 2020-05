Pmi, Bce: Italia paese con più difficoltà di accesso al credito

di fct

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Le piccole e medie imprese italiane registrano maggiori difficoltà di accesso al credito, rispetto alle omologhe dell'eurozona. E' quanto emerge da una survey della Bce, secondo cui in termini netti tra ottobre 2019 e marzo 2020 le Pmi italiane hanno registrato per quanto riguarda la prevista disponibilità di finanziamenti esterni il maggior peggioramento in termini netti (-13% dal 9%). Le Pmi italiane, si legge ancora nello studio della Bce, sono seguite dalle Pmi francesi e spagnole (-9% e -12%, dall'8% e - 1%, rispettivamente). L'Italia si posiziona all'ultimo posto anche per quanto riguarda il finanziamento da parte delle banche, per cui l'Italia (4%) registra la percentuale più bassa. "Per la prima volta da settembre 2014 - segnala la Bce -, le Pmi dell'area dell'euro hanno segnalato la debolezza delle loro situazioni finanziarie come un fattore che impedisce l'accesso ai finanziamenti".

