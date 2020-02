Pirelli, ricavi +2,5% a 5,3 mld nel 2019, ebit a 917,3 mln

di lal

Milano, 19 feb. (LaPresse) - Pirelli chiude il 2019 con ricavi per 5,323 miliardi di euro, in aumento del 2,5% rispetto al 2018, e centrando il target per l'esercizio fissato a un livello di fatturato uguale o superiore a 5,3 miliardi. Lo si legge nei risultati preliminari della Bicocca. L'adjusted ebit è di 917,3 milioni di euro, con un margine del 17,2%, a fronte di un obiettivo di un margine oltre la forbice 17-17,5%.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata