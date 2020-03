Pirelli, nel 2019 utile +3,5% a 457,7mln: dividendo su a 0,183 euro

di fct

Milano, 2 mar. (LaPresse) - Pirelli chiude il 2019 con un utile netto totale in crescita del 3,5% a 457,7 milioni di euro. Lo riferisce una nota, spiegando che i ricavi si attestano a 5,323 miliardi, in crescita del 2,5% rispetto al 2018 e oltre i 5,3 miliardi del target 2019. La posizione finanziaria netta del gruppo ammonta a 3,024 miliardi. Il cda proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,183 euro per ogni azione (rispetto agli 0,177 euro per azione nello scorso esercizio), per un totale complessivo di 183 milioni di euro (contro i 177 milioni nel 2018), con un payout di circa il 40% del risultato netto consolidato.



