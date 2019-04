Pil, Tria: Italia fuori da recessione, stima crescita 2019 può essere superata

di npf

Roma, 30 apr. (LaPresse) - "L'Italia è fuori dalla recessione, nel primo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La stima dell'ISTAT evidenzia come l'economia italiana abbia quasi integralmente recuperato la caduta del PIL registrata nella seconda metà del 2018". Lo dice l ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, commentando positivamente il dato pubblicato dall'Istat: "In un clima di cauto ottimismo, il dato del primo trimestre lascia intravedere che la previsione di crescita annuale (0,2% in termini reali) indicata nel DEF possa essere raggiunta e anche superata se il contesto internazionale sarà moderatamente favorevole".

