Pil, Ocse abbassa stima Italia per il 2019: previsto -0,2%

di vsc

Milano, 6 mar. (LaPresse) - L'Ocse rivede al ribasso le sue previsioni di crescita per l'Italia, prefigurando per il 2019 un calo del Pil dello 0,2% e un progresso dello 0,5% nel 2020. E' quanto si legge Nel documento 'Interim Economic Outlook'. A novembre l'organizzazione aveva stimato per il 2019 una crescita dello 0,9%.

