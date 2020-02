Pil, Marcegaglia: Preoccupati, Italia da anni non cresce

Milano, 1 feb. (LaPresse) - "Siamo preoccupati. L'Italia è un Paese che da anni non cresce, ha la crescita più bassa d'Europa e alla lunga questo crea problemi”. Così Emma Marcegaglia, presidente di Eni, a Torino all'evento di celebrazione dei 110 anni di Confindustria, presso le Officine OGR, a margine ai cronisti, sui dati del Pil. “Noi in quanto esportatori risentiamo dell'andamento della Germania che farà +0,5%, dobbiamo tornare a crescere. Non crescere è un problema molto forte", ha detto.

