Pil, Istat vede +1,1% nel 2018 e +1,3% nel 2019

di vsc

Milano, 21 nov. (LaPresse) - Nel 2018 il prodotto interno lordo è previsto in crescita dell'1,1% in termini reali, in rallentamento rispetto all'anno precedente. La crescita del Pil risulterebbe in lieve accelerazione nel 2019 al +1,3%. Lo scrive l'Istat nelle sue 'Prospettive per l'economia italiana nel 2018-2019'.

