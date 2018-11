Pil, Istat: Target 2018 del +1,2%? Serve +0,4% in quarto trimestre

Roma, 12 nov. (LaPresse) - Per arrivare all'obiettivo di crescita del Pil dell'1,2% nel 2018, come previsto dalla Nota di aggiornamento del Def, "in termini meccanici, sarebbe necessaria una variazione congiunturale del Pil pari al +0,4% nel quarto trimestre dell'anno in corso". Lo ha spiegato Maurizio Franzini, il presidente facente funzioni dell'Istat, durante l'audizione sulla manovra alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

