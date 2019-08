Pil, Istat: Nel 2019 crescita acquisita pari a zero

di lal

Milano, 30 ago. (LaPresse) - La variazione acquisita del Pil italiano per il 2019, ovvero la crescita che si registrerebbe in caso di variazione nulla negli ultimi due trimestri dell'anno, è pari a zero dopo il primo semestre. Lo rileva l'Istat, comunicando la stima definitiva sul Pil del secondo trimestre.

