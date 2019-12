Pil, Istat: Disoccupazione attesa a 10% nel 2019 e a 9,9% nel 2020

di lal

Milano, 4 dic. (LaPresse) - Il tasso di disoccupazione in Italia dovrebbe segnare "un deciso miglioramento" nel 2019, al 10%, per poi "scendere marginalmente" l'anno prossimo al 9,9%. Lo afferma l'Istat diffondendo le stime di crescita sul biennio in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata