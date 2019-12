Pil, Istat: Crescita verso +0,2% nel 2019, +0,6% nel 2020

di lal

Milano, 4 dic. (LaPresse) - Il Pil italiano aumenterà dello 0,2% in termini reali nel 2019, "in deciso rallentamento" rispetto all'anno scorso quando è cresciuto dello 0,8%, mentre l'incremento dovrebbe essere "in lieve accelerazione" allo 0,6% nel 2020. Lo stima l'Istat.

(Segue)

