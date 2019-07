Pil, Istat: Continua fase stagnazione dell'economia italiana

di lal

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "Nel secondo trimestre del 2019 è continuata la fase di sostanziale stagnazione dell'economia italiana che prosegue ormai dal secondo trimestre dello scorso anno". Lo scrive l'Istat, commentando il dato preliminare sul Pil del secondo trimestre, che "si basa su una valutazione dal lato dell'offerta che indica cali dell'attività per l'agricoltura e per l'industria e un contenuto incremento per l'insieme del terziario".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata