Pil, per l'Istat stime di crescita al ribasso: +1,1% nel 2018, +1,3% nel 2019

Nel 2018 il prodotto interno lordo è previsto in crescita dell'1,1% in termini reali, in rallentamento rispetto all'anno precedente quando il Pil era all'1,6%. La crescita del Pil risulterebbe in lieve accelerazione nel 2019 al +1,3%. A scriverlo è l'Istat nelle sue "Prospettive per l'economia italiana nel 2018-2019". Le previsioni nel bilancio in discussione alla Camera parlano di 1,5% nel 2019. L'1,3% di cui parla l'Istat è comunque un poco meglio dell'1,1% (per il 2019) di cui si era detto nelle scorse settimane.

Completamente azzerato il contributo della domanda estera, negativa per quest'anno (-0,2%) e pari a zero l'anno prossimo. Per la domanda interna la situazione è positiva, con un contributo di 1,3 punti percentuali sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Positivo anche il dato sull'occupazione per il 2018: prevista una crescita dello 0,9% in termini di unità di lavoro, contribuendo a una progressiva diminuzione del tasso di disoccupazione (10,5%). Nel 2019, la crescita delle unità di lavoro è attesa proseguire allo stesso ritmo (+0,9%), accompagnata da un'ulteriore riduzione della disoccupazione al 10,2%.

Nel 2018, la spesa delle famiglie e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro è prevista in forte rallentamento (+0,9%) rispetto al 2017, per poi registrare un miglioramento nel 2019 (+1,2%), quando beneficerebbe anche degli effetti delle politiche di sostegno ai redditi delle famiglie previste dalla Legge di Bilancio.

Il reddito di cittadinanza, se si concretizzasse in un aumento dei trasferimenti pubblici pari a mezzo punto di Pil, porterebbe nei primi anni a un aumento medio di 2 decimi di punto rispetto allo scenario base, una reattività che potrebbe salire a 3 decimi di punto nel caso in cui si consideri l'impatto della misura direttamente come uno shock positivo sui consumi delle famiglie.

