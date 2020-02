Pil, Gualtieri: A gennaio attesi rimbalzo produzione e crescita

Milano, 13 feb. (LaPresse) - "Tutti gli indicatori fortunatamente ci danno per gennaio una situazione di ripresa e di recupero. I dati ci dicono che la produzione a e il Pil dovrebbero salire, però dobbiamo sapere quanto. Parliamo di un rimbalzo a gennaio, e siamo fiduciosi che l'economia possa ripartire. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a Omnibus su La7. In merito al calo di Pil e produzione industriale, Gualtieri garantisce che "il governo sta facendo qualcosa. Stiamo parlando di dati usciti recentemente ma che riguardano l'ultimo trimestre del 2019" e, aggiunge ancora il ministro, "difficilmente un governo in cui i primi provvedimenti entrano in vigore il primo gennaio può avere una influenza positiva o negativa di carattere retroattivo".

