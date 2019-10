Pil, Fitch vede crescita zero per il 2019

di vsc

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Fitch Ratings prevede un 2019 a crescita zero per il Pil italiano. La revisione al ribasso delle attese, che a giugno erano per una crescita dello 0,1%, è contenuta nell'ultima edizione del Global Economic Outlook pubblicato dall'agenzia di rating. Nel 2020 la crescita è invece data allo 0,4% e nel 2021 allo 0,6%. "Il panorama politico domestico ancora incerto e il contesto esterno in deterioramento non favoriscono al momento significativi aumenti negli investimenti", si legge nel focus sull'Italia.

