Pil, Confindustria: Economia non decolla, II trimestre ancora debole

di lal

Milano, 1 lug. (LaPresse) - L'Italia "non decolla" e le condizioni dell'economia italiana "sono rimaste deboli nel secondo trimestre" con un "andamento negativo per la produzione industriale, attesa in calo di 0,7%, nonostante un modesto recupero in maggio-giugno". Lo sostiene il Centro studi di Confindustria, sottolineando che l'export è "poco positivo" e che l'Italia è "penalizzata da tassi sovrani troppo alti", mentre "si addensano nubi sullo scenario internazionale".

