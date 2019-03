Pil, Confindustria: Da Rdc e quota 100 spinta modesta rispetto a costi

di abf/npf

Roma, 27 mar. (LaPresse) - Nel 2019 entreranno in vigore ‘Reddito di cittadinanza' e ‘Quota 100'. Darebbero un contributo al Pil che stimiamo significativo per il 2019 e poi molto meno marcato negli anni successivi. E' quanto scrive Il Centro Studi di Confindustria nel rapporto ‘Dove va l'economia italiana e gli scenari geoeconomici'. In linea generale le due misure hanno una spinta al Pil modesta rispetto al costo di spread e fiducia,.Tuttavia queste due misure in manovra "hanno contribuito al rialzo dei tassi sovrani e al calo della fiducia, con un impatto negativo sulla crescita". Per l'effetto positivo da implementazione il Cs stima al terzo anno una spinta cumulata sui consumi di 0,8% punti percentuali da Rdc e di 0,6 punti da Quota 100.

La misura previdenziale porterà ad un ricambio ma non 1 a 1, si spiega dal Csc, ma chi entrerà nel mondo del lavoro avrà una maggiore propensione al consumo.

