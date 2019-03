Pil, Confindustria: Crescita zero nel 2019, +0,4% nel 2020

di abf/npf

Roma, 27 mar. (LaPresse) – Per L'Italia si prevede crescita zero nel 2019 e in esiguo miglioramento nel 2020 (+0,4%). E' quanto scrive Il Centro Studi di Confindustria nel rapporto ‘Dove va l'economia italiana e gli scenari geoeconomici'. Rispetto alle previsioni di ottobre 2018, la crescita per quest'anno al ribasso di 0,9 punti, di cui i tre quarti da minore domanda interna, un quarto da quella estera. L'econiomia italiana è prevista sostanzialmente in stagnazone nel 2019 e in esiguo miglioramento nel 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata