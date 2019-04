Piaggio Aero, Toti: C'è impegno governo su nuovi aerei e drone

di lal

Milano, 24 apr. (LaPresse) - Per superare la crisi di Piaggio Aero "il Governo si è impegnato ad attivare i contratti di manutenzione, ad ordinare nuovi velivoli e a sviluppare il drone P1HH. I lavoratori in cassa integrazione potranno gradualmente rientrare al lavoro". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con un post su Facebook scritto al termine della riunione al Ministero dello Sviluppo economico sulla crisi del gruppo aerospaziale di Villanova d'Albenga, in provincia di Savona.

