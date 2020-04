Petrolio, Wti chiude in calo del 305% a record -36,73 dollari a barile

di fct

Milano, 20 apr. (LaPresse) - Tonfo storico in chiusura per il prezzo del greggio Wti scambiato a New York, che segna un calo del 305% a -36,73 dollari al barile.

