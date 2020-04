Petrolio, telefonata Putin-Trump su accordo produzione Opec+

di fct

Washington (Usa), 10 apr. (LaPresse/AP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato al telefono con il suo omonimo russo Vladimir Putin per discutere della stabilizzazione del mercato globale dell'energia, pesantemente colpito dal coronavirus. Il Cremlino dichiara che i due leader hanno discusso dell'attuale situazione del mercato petrolifero globale, "incluso l'accordo in fase di elaborazione nell'ambito dell'Opec+ per ridurre i volumi di produzione al fine di stabilizzare i prezzi mondiali del petrolio".

Nel corso della telefonata, la seconda in due giorni, Trump ha parlato dei contatti che ha avuto con i leader di un certo numero di paesi produttori di petrolio, ha detto il Cremlino. "È stato concordato di continuare le consultazioni russo-americane su questo argomento", spiega la Russia. I due leader hanno anche discusso delle misure che entrambe le nazioni stanno adottando per combattere la diffusione del virus e di altre questioni bilaterali, inclusa la cooperazione nel settore spaziale.

