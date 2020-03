Petrolio, Opec raggiunge accordo per taglio 1,5 mln barili

di fct

Milano, 5 mar. (LaPresse) - L'Opec ha deciso per il taglio della produzione di petrolio di 1,5 milioni di barili al giorno per compensare gli effetti dell'epidemia di coronavirus. Ne dà notizia la stessa Opec dopo i colloqui a Vienna, spiegando che il taglio sarà in corso fino al 30 giugno 2020, quindi per tutto il secondo trimestre dell'anno. Il prossimo incontro dell'Opec si terrà sempre a Vienna il 9 giugno 2020.

