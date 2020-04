Petrolio, Messico: Raggiunto accordo per tagli produzione

di fct

Milano, 10 apr. (LaPresse) - Il Messico ha detto di aver raggiunto un accordo con l'Opec+ per i tagli alla produzione di petrolio, dopo un intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la notte che avrebbe risolto lo stallo. E' quanto ha riferito il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, come riporta Bloomberg sul suo sito, durante una conferenza stampa. Il leader messicano ha detto di aver parlato con Trump e che c'è l'accordo per un taglio alla produzione più accettabile della riduzione di 400.000 barili al giorno proposta dall'Opec+ ieri.

