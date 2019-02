Petrolio, dopo tweet di Trump contro Opec brusco calo in chiusura

di dab

New York (Usa), 25 feb. (LaPresse/AFP) - Il prezzo di un barile di petrolio è sceso bruscamente a New York, 'colpito' da un tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con cui ha lamentato di corsi che "salivano troppo", chiedendo all'Opec di "calmarsi" sui tagli alla produzione. Il barile di Wti in consegna ad aprile ha chiuso le contrattazioni a 55,48 dollari, una diminuzione del 3,1%.

